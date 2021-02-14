Глава МИД Великобритании не исключил введения паспортов вакцинированного от коронавируса
Британское правительство не исключает введения паспортов вакцинированного от коронавируса для использования как внутри страны, так и за ее пределами.
Об этом сообщил в воскресенье в интервью радиостанции LBC министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это идея, которую мы не сбросили со счетов, она находится на рассмотрении, но, конечно, вы должны сделать так, чтобы она могла быть выполнимой", - сказал глава МИД. "Будь это сделано на международном, национальном или местном уровнях, вы должны быть уверены, что вы можете доверять представленному документу, что он является корректным отражением статуса человека. Конечно, мы работаем над всеми возможностями", - добавил Рааб.
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