Перенесенный из-за беспорядков матч чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн" пройдет 10 марта
Матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном" пройдет 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба французской лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Встреча должна была состояться 30 января, но была перенесена в тот же день в связи с беспорядками в Марселе. Тогда, фанаты хозяев устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Были зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.
На данный момент "Марсель" идет девятым в таблице чемпионата, набрав 34 очка в 23 матчах. "Ренн" с 38 очками в 24 встречах располагается на пятой строчке.
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