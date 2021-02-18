Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта

Финляндия продлевает введенные из-за пандемии ограничения на границе, в том числе с Россией, до 18 марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия продолжается. В связи с этим необходимо продлить действующие ограничения до 18 марта, в том числе для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса", - говорится в сообщении.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.

С 19 февраля Финляндия будет закрывать на ночь для пассажирского движения, кроме абсолютно необходимых поездок, три пункта пропуска на границе с РФ - Ваалимаа, Нуйямаа и Ниирала.