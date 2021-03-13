Полиция Франции задержала двух подростков, планировавших совершить теракты

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали двух человек, планировавших совершить теракты на территории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Задержанными являются подростки 17 и 18 лет. Один был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), другой - в Марселе (департамент Буш-дю-Рон).

Как отмечает газета, задержанные уже предстали перед судьей по делам о терроризме. Им предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма". Согласно данным следователей, один из подростков был участником Telegram-канала, в котором высказывались идеи радикального характера. Другой, по информации правоохранителей, с помощью социальных сетей поддерживал контакт с джихадистами.