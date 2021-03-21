Глава Biontech считает, что карантинные меры в Европе смягчатся к осени
Глава немецкой биотехнологической компания Biontech Угур Шахин оптимистично настроен в отношении распространения коронавируса в Европе и прогнозирует смягчение карантинных мер к сентябрю текущего года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают ", - сказал он газете Welt am Sonntag.
Biontech - партнер Pfizer в создании одной из первых вакцин от COVID-19, широко одобренных для использования.
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