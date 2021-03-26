Саммит ЕС решил, что ограничения несущественных поездок должны сохраняться

Ограничения на несущественные поездки в Евросоюзе должны сохраняться из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС, который прошел в четверг.

"Эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе и в свете проблем, связанных с мутациями вируса. Поэтому ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, должны пока сохраняться, а беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка должен по-прежнему обеспечиваться", - отмечается в нем.

Тем не менее в документе отмечается, что странам ЕС "следует начать подготовку к выработке общего подхода к постепенному снятию ограничений, с тем чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить текущие меры".