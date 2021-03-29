Чешский миллиардер Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
Чешский миллиардер Петр Келлнер оказался среди погибших в результате произошедшего в субботу крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В воскресенье агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере пяти человек в результате падения вертолета Eurocopter AS50.
Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
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