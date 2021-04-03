Во Франции ввели ;жесткие ограничения с комендантским часом
Президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране четырехнедельный локдаун, передает Trend со ссылкой на lenta.ru.
Отныне во всех 19 регионах регионах вводится комендантский час с 19:00. Также запрещаются поездки без веской причины на расстояние более 10 километров от места изоляции.
На три недели закрываются детские сады и школы. Кроме того, прекращают работу магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, исключение оставили для хозяйственных, книжных и музыкальных магазинов.
Причиной локдауна стало резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19. Макрон отметил, что 44 процента больных в реанимациях — люди моложе 65 лет.
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