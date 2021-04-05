Более 100 человек эвакуировали из самолета в аэропорту Варшавы из-за сообщения о бомбе

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в польскую столицу из Стамбула, были эвакуированы из-за поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

"Мероприятия [по проверке самолета] все еще проводятся", - отметила она, подчеркнув, что пока никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Все указывает на то, что это была анонимная шутка", - сказала Белец-Янас. По ее словам, на борт самолета еще должен подняться специалист со служебной собакой, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных веществ.