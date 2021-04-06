Европейский регулятор проверит сведения об утечке данных 533 млн пользователей Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии проверит информацию о появлении в открытом доступе базы с личными данными 533 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом заявил заместитель главы комиссии Грэм Дойл, слова которого приводит в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявляют представители компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, это тот же массив данных, что стал доступен злоумышленникам в результате утечки, о которой стало известно в 2019 году. Тогда сообщалось, что в руки хакеров попали телефонные номера 419 млн пользователей. В Facebook утверждают, что полтора года назад устранили уязвимость, которая привела к утечке, однако значительная часть данных может сохранять актуальность.

"После появившихся на выходных в СМИ сообщений [о бесплатном распространении базы данных на хакерском форуме] мы изучаем ситуацию, чтобы установить, идет ли речь о том же массиве данных", - сообщил Дойл. Поскольку головной офис представительства Facebook в Европе расположен в Ирландии, именно ирландский регулятор должен следить за тем, чтобы американская компания соблюдала европейский закон о защите персональных данных. В последнее время ирландская комиссия по защите данных подвергается критике со стороны Брюсселя в связи с тем, что медленно рассматривает жалобы против американских технологических гигантов, открывших представительства в Ирландии из-за особенностей действующего в стране налогового режима.

Как подчеркнул Дойл, утечка, о которой Facebook сообщил в 2019 году, произошла до вступления европейского закона о защите персональных данных в силу. Это станет серьезным осложнением при попытке привлечь компанию к ответственности за недостаточно надежное хранение данных европейцев.

3 апреля портал Business Insider сообщил о том, что в открытом доступе оказались ранее распространявшиеся хакерами за деньги личные данные пользователей Facebook из 106 стран, в том числе 32 млн жителей США, 11 млн пользователей из Великобритании и 6 млн жителей Индии. На хакерский форум был выложен массив данных, включавший полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера, а в некоторых случаях - адреса электронной почты.