Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Переговоры о закупках Австрией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "фактически подошли к концу". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Закупка для нас возможна", - сказал он журналистам.

По словам канцлера, речь идет об 1 млн доз вакцины.

6 апреля Курц сообщил, что переговоры о возможной покупке Веной "Спутника V" находятся в финальной стадии, и есть шансы, что Австрия получит вакцину в приоритетном порядке.