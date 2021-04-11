Меркель лишит полномочий глав регионов для борьбы с COVID-19
Коалиция под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель решила лишить глав регионов полномочий ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Администрация канцлера разработала законопроект, который лишит глав 16 федеральных земель возможности ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения. Пока власти каждого немецкого региона могут принимать такие решения самостоятельно. Правительству передадут право вводить ограничения из-за COVID-19 на территории всей страны.
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