В Литве пенсионер умер после второй дозы вакцины Moderna

Мужчина в возрасте 78 лет умер в поликлинике Клайпеды сразу после того, как ему ввели вторую дозу вакцины Moderna. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает национальное радио Литвы LRT.

Как утверждает радиокомпания со ссылкой на главврача поликлиники Лорету Венцкене, где произошел несчастный случай, в момент поступления в поликлинику пациент чувствовал себя хорошо. "Мы просто не можем представить причину и подождем расследования, мы наблюдаем, но думаем, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Не похоже ни на тромбоэмболию, ни на анафилактическую реакцию", - заявила Венцкене.

Пациента пытались реанимировать, но спасти не смогли. В поликлинике заверили, что у мужчины не было хронических заболеваний.

Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря. Прививки за это время сделали 492,69 тыс. человек, что составляет 17,63% населения. Вакцинация обязательной не является. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения. В ходе опроса населения выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей страны.