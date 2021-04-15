Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Послу [России в Польши] была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса".
Лента новостей
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО)
Россия готова оказать всяческое содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – МИД
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана
Турция оказала Азербайджану неоценимую поддержку в информационной войне с Арменией - Севиль Микаилова
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)