Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Послу [России в Польши] была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса".