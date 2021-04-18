Франция вводит карантин для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР

Власти Франции приняли решение ввести обязательное прохождение карантина для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР.

Об этом сообщил в субботу Матиньонский дворец, администрация премьер-министра Жана Кастекеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Французские власти постановили, что пассажирам из этих стран необходимо будет по прибытии на ее территорию пройти карантин сроком 10 дней. Для выхода из помещения будут установлены определенные часы.