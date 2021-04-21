Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне

Еврокомиссия рассчитывает внедрить систему COVID-сертификатов в Евросоюзе в июне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Еврокомиссия готова оказывать поддержку, чтобы достичь нашей цели — чтобы сертификаты действовали уже в июне», — сказал Шефчович.