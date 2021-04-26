Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca

Еврокомиссия (ЕК) официально подтвердила в понедельник, что подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок", - заявил он.