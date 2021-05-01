МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн на расширение аудитории и борьбу с фейками

Всемирная служба Би-би-си в 2021-2022 годах получит дополнительные £8 млн ($11 млн по текущему курсу) на расширение аудитории, а также борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу МИД Соединенного Королевства.

"В мире, где государства и преступные группировки искажают новости, чтобы эксплуатировать и угнетать людей, жизненно важно обеспечивать независимое и объективное освещение событий по всему миру. Выделенные средства позволят Всемирной службе Би-би-си доносить независимую журналистику до гораздо большего числа людей в мире, противодействуя тем, кто искажает правду и вводит в заблуждение общественность", - заявил глава Форин оффиса Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство.

В МИД королевства отметили, что "некоторые государства используют интернет-ботов", распространяя в соцсетях вредоносную информацию, в том числе о пандемии коронавируса, и фейки, которые необходимо разоблачать. Было указано, что помощь правительства также поможет Би-би-си продолжать проведение журналистских расследований, в том числе в странах Африки и Ближнего Востока.

Как подчеркивают в британском МИД, дополнительное финансирование Всемирной службе Би-би-си, осуществляющей вещание на 42 языках, включая английский, было выделено после публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны в марте этого года. В нем отмечалась растущая необходимость в борьбе с дезинформацией как в самой Великобритании, так и за рубежом, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами королевства. Как отмечалось в документе, для противостояния угрозе новостных фейков и "оказания поддержки независимым СМИ, особенно в российском ближнем зарубежье", британское правительство намерено осуществлять программу развития СМИ и противодействия распространению ложной информации.

При этом сейчас средства Всемирной службе Би-би-си были выделены в рамках анонсированной в 2015 году программы World2020, направленной на модернизацию и расширение деятельности службы. С 2016 году корпорация получила на эти цели от британского правительства £378 млн (больше $520 млн по текущему курсу). В прошлом году руководство Би-би-си предупредило о том, что Всемирная служба может оказаться вынуждена уволить больше 1 тыс. сотрудников и отказаться от значительной части направлений иновещания, если кабмин не гарантирует дополнительное финансирование, после чего действие программы World2020 было продлено.

Форин оффис выделяет Всемирной службе Би-би-си £3 млн на противодействие дезинформации и £5 млн на расширение охвата, который сейчас оценивается в 351 млн человек в неделю. Сообщается, что этот показатель за последние пять лет вырос на 40%.