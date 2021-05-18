В Германии рухнул пешеходный мост
Один человек погиб в результате обрушения пешеходного моста в городе Зельце (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Ганновера. Об этом сообщила во вторник газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как минимум один человек пострадал. По информации издания, строительство рухнувшего моста на данный момент закончено не было. Как там оказались люди, идет ли речь о рабочих, пока не сообщается.
Инцидент произошел во вторник около 15:30 (17:30 GMT+4). На место прибыл спасательный вертолет.
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