Эйфелева башня вновь откроется для посетителей 16 июля
Эйфелева башня примет 16 июля первых посетителей после почти девятимесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы рады объявить об открытии достопримечательности с 16 июля", - указали в компании.
В связи с продолжающейся эпидемией число посетителей летом будет ограничено. В день Эйфелеву башню смогут посещать не больше 10 тыс. человек, в то время как до пандемии это число составляло около 25 тыс.
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