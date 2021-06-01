Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Семь стран Евросоюза - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия - с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже сегодня семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране", - отмечается в нем.