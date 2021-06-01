Британская BP покупает активы в области солнечной энергетики в США

Британский нефтегазовый холдинг BP подписал соглашение с американским разработчиком солнечной энергии 7X Energy о покупке активов в области развития солнечной энергетики в США за 220 миллионов долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе BP.

"Этой покупкой мы продолжаем реализовывать нашу стратегию, поскольку мы сознательно и дисциплинированно расширяем наш бизнес в области возобновляемых источников энергии. Это дает нам 9 ГВт высококачественных солнечных проектов на рынках, где мы можем создавать интегрированные предложения по возобновляемым источникам энергии через нашу торговлю и клиентские франшизы", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании Дева Саньяла (Dev Sanyal).

Компания отмечает, что это приобретение представляет собой значительный шаг к цели увеличить выработку возобновляемых источников энергии до 20 ГВт к 2025 году и до 50 ГВт к 2030 году.

BP является крупнейшим инвестором в энергетику Америки с 2005 года, инвестируя более 125 миллиардов долларов в экономику и поддерживая более 125000 дополнительных рабочих мест.