Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена

Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", - указывается в сообщении.