Британия может снять коронавирусные ограничения на месяц позже, чем планировалось

Правительство Великобритании перенесет отмену большинства действующих в стране коронавирусных ограничений с 21 июня на 19 июля. Об этом со ссылкой на источники в британском кабинете министров сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить о таком решении 14 июня. Оно связано с тем, что за неделю в стране было зафиксировано почти 30 тыс. новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения).

К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.