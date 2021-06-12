Британия может снять коронавирусные ограничения на месяц позже, чем планировалось
Правительство Великобритании перенесет отмену большинства действующих в стране коронавирусных ограничений с 21 июня на 19 июля. Об этом со ссылкой на источники в британском кабинете министров сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить о таком решении 14 июня. Оно связано с тем, что за неделю в стране было зафиксировано почти 30 тыс. новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения).
К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.
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