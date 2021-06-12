Макрон сообщил Джонсону о необходимости начать новый этап в отношениях двух стран

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Парижу и Лондону следует начать новый этап в двусторонних отношениях. Об этом французский лидер заявил в субботу в ходе переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, состоявшихся на полях саммита Группы семи, который проходит в Великобритании. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщил источник агентства, французский президент "сказал Борису Джонсону, что необходимо начать перезагрузку франко-британских отношений". Согласно этим сведениям, Макрон, в частности, указал Джонсону на то, что отношения двух стран смогут развиваться только в случае, если Британия неукоснительно выполнит положения договоренностей с Евросоюзом о выходе из этого сообщества.

По данным телеканала BFM, французский президент особо подчеркнул при этом, что данные договоренности не могут быть пересмотрены. Как уточнил в дальнейшем Agence France-Presse представитель администрации французского президента, цитируя слова Макрона, тот сказал Джонсону, что такой новый этап развития двусторонних отношений "требует соблюдения рамок, установленных договоренностями по Brexit". "Следует выполнять те обещания, которые были даны Великобританией представителям ЕС", - сказал Макрон.

В то же время французский лидер, согласно сведениям Reuters, особо отметил, что у Франции и Великобритании есть значительные общие интересы в таких сферах, как безопасность, оборона и защита климата.

В субботу во второй половине дня у Макрона должна состояться вторая встреча с президентом США Джоном Байденом. Первый тур переговоров двух политиков прошел в городе Карбис-Бэй на юго-западе Великобритании вечером в пятницу.