Цены на газ в Европе достигли пика из-за ж

Жара, которая на прошлой неделе пришла в страны Европы, подняла цены на газ до новых высот: на споте тысяча кубометров "голубого топлива" стоит $363. Как пишет Агентство Нефтегазовой информации, это цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Такой показатель является максимальным за последние три года и три месяца: с начала марта 2018 года.

Напомним, что три года назад в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока", тогда цены взлетали до $1 тысячи за тысячу кубов.

Что касается 2021 года, то с января средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $264 за тысячу кубометров. При этом в бюджете российского экспортера газа "Газпром" на 2021 год заложена средняя цена экспорта сырья в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Издание поясняет, что из-за жары увеличивается потребление энергии на кондиционирование помещений. Электростанции потребляют больше газа, который можно было бы направить на восполнение запасов в ПХГ, опустевших из-за холодной зимы.