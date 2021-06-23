Джонсон заявил, что итоги референдума по Brexit помогут Британии раскрыть свой потенциал
Решение британцев выйти из Евросоюза, принятое 23 июня 2016 года на референдуме по Brexit, поможет Соединенному Королевству раскрыть свой истинный потенциал, как только пандемия останется в прошлом. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенного в связи с пятилетней годовщиной плебисцита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас, в момент, когда мы восстанавливаемся от этой пандемии, мы воспользуемся потенциалом нашего возвращенного суверенитета, чтобы объединить Соединенное Королевство и повысить уровень [жизни] всей страны", - приводит телеканал Sky News заявление Джонсона. В 2016 году он был одним из лидеров движения в поддержку Brexit.
"Решение покинуть ЕС сейчас может уже стать частью нашей истории, но наша ясная миссия заключается в том, чтобы использовать свободы, которое оно несет, чтобы сформировать лучшее будущее для нашего народа", - добавил премьер. Он отметил, что британское правительство уже сумело вернуть себе контроль над собственными расходами, законодательством, границами.