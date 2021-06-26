12 выходцев из Армении и Грузии, входивших в международную преступную организацию, задержали во Франции

Двенадцать выходцев из Грузии и Армении, входивших в эльзасское подразделение международной преступной организации, специализирующейся на всех видах краж, были задержаны в Страсбурге на востоке Франции, сообщает телеканал France3.

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал France3.

Как сообщается, после двух лет расследования, проведенного полицейскими Центрального управления общественной безопасности (DDSP) департамента Нижний Рейн и Центральным управлением по борьбе с передвижной преступностью, 21 июня были задержаны 12 человек.

Согласно коммюнике DDSP, 12 человек - "все выходцы из Грузии и Армении, входящие в эльзасское подразделение международной преступной организации, специализирующейся на всех видах краж". Отмечается, что это крупная сеть преступников.

С 2019 года полицейские департамента Нижний Рейн обнаружили и задержали членов двух групп грузинских грабителей. Совместно с другими группами они совершили более 200 ограблений. Расследование привело стражей порядка к мафиозной организации "Воры в законе", глава которой находился в Страсбурге и руководил эльзасской преступной структурой.