Глава МИД Франции Ле Дриан посетит США 14 июля
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Вашингтон 14 июля. Об этом в субботу сообщило издание Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Издание также напоминает, что на следующий день, 15 июля, в США прибудет канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По данным Le Journal du Dimanche, президент Франции Эмманюэль Макрон также может посетить Соединенные Штаты до конца 2021 года.
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