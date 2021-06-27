Глава МИД Франции Ле Дриан посетит США 14 июля

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Вашингтон 14 июля. Об этом в субботу сообщило издание Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание также напоминает, что на следующий день, 15 июля, в США прибудет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По данным Le Journal du Dimanche, президент Франции Эмманюэль Макрон также может посетить Соединенные Штаты до конца 2021 года.