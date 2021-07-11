Додон призвал голосовать за объединение Молдовы против конфронтации и внешнего влияния

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон призвал голосовать на досрочных выборах в парламент за объединение страны, против конфронтации и внешнего влияния. С таким заявлением он выступил в воскресенье на избирательном участке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От сегодняшнего голосования зависит, кто будет у власти буквально с завтрашнего дня. Будут это временщики, которые отдадут страну под вешнее управление, будут это провокаторы, которые дестабилизируют ситуацию на Днестре, в Гагаузии и на севере страны, или это будут настоящие патриоты, профессионалы, которые думают о будущем страны. Это зависит от каждого из вас", - обратился Додон к избирателям, призвав их к активному участию в голосовании.

По словам экс-президента, досрочные выборы в парламент проходят при активном участии избирателей.