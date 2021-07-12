Главы МИД Франции посетит США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан с 13 по 17 июля будет находиться с визитом в Вашингтоне и Нью-Йорке, у него запланированы встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом в понедельник сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Франции посетит США с 13 по 17 июля, он будет находиться в Вашингтоне и Нью-Йорке, - отметили в министерстве. - Министр встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном". Кроме того, как указали в ведомстве, Ле Дриан совместно с Блинкеном по случаю французского национального праздника будет "председательствовать на церемонии инаугурации копии статуи Свободы" в посольстве Франции в Вашингтоне.

В Нью-Йорке министр будет председательствовать на министерских встречах в Совете Безопасности ООН. "Ле Дриан проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых обсудит глобальные кризисы и проблемы, с которыми сталкивается международное сообществ", - добавили в министерстве.