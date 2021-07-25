Министры по вопросам климата более чем 50 стран встретятся в Лондоне в преддверии COP-26

Министры и спецпредставители по вопросам климата из 51 страны мира 25 и 26 июля проведут неофициальную встречу в Лондоне перед запланированной на ноябрь 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Высокопоставленные чиновники со всего мира, отвечающие за климатическую проблематику, впервые с начала пандемии проведут встречу в очном формате, однако для некоторых из делегатов предусмотрена возможность участия в удаленном режиме.

Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье секретариатом британского кабмина, планируется обсудить разрушительные последствия изменения климата, необходимость активизации мер, направленных на адаптацию к этому процессу, увеличение международного финансирования борьбы с проблемой, а также завершение работы над сводом правил, необходимым для имплементации Парижского соглашения 2015 года. Речь идет о точном определении и согласовании рамок рыночных и нерыночных подходов к сокращению выбросов парниковых газов в рамках шестой статьи соглашения.