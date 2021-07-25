В результате ДТП с автобусом в Хорватии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и несколько десятков пострадали в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство HINA.
По его данным, инцидент произошел утром на автомагистрали возле города Славонски-Брод. Транспортное средство, следовавшее из Северной Македонии, по неустановленным пока причинам съехало в кювет.
"Ситуация очень сложная, в македонском автобусе по-прежнему находится большое число пассажиров, чьи жизни в опасности", - приводит агентство слова пресс-секретаря региональной полиции Дамира Брежича.
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