В ходе крупной антинаркотической операции в Испании задержаны 77 человек

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной торговлей наркотиками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник сообщении гражданской гвардии страны.

По ее информации, главарем группировки является наркоделец, который известен в Испании как "Месси гашиша". В настоящий момент он находится в бегах. Члены преступной организации поставляли наркотики в Испанию по морю из Марокко.

За время крупномасштабной операции, которая началась в декабре прошлого года, были задержаны 77 человек. Стражи порядка изъяли в общей сложности восемь тонн гашиша.