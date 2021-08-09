Более 50% немцев выступают за сохранение ограничений для не привитых от COVID-19

Чуть более половины жителей Германии выступают за сохранение действующих в стране ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, для непривитых граждан в случае ухудшения осенью эпидемической ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу издания Der Spiegel.

В опросе, проводившемся с 6 по 8 августа, приняли участие 5 002 человека. По его данным, 55% респондентов поддерживают сохранение существующих ограничений для граждан, не сделавших прививку против коронавируса. При этом 39% опрошенных высказали противоположную точку зрения.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 51,9 млн немцев (62,4% населения), полностью привиты 54,8% (45,6 млн человек). Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.