В Шотландии рекордное число людей умерло от алкоголя во время локдауна

Смертность от употребления алкоголя в Шотландии в прошлом году стала самой высокой за последние десятилетия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание The Independent.

По его данным, в 2020 году в Шотландии зафиксировали 1190 смертей от алкоголя, что стало рекордно высоким показателем с 2008 года.

Отмечается, что этот показатель вырос на 17% по сравнению с 2019 годом.

Министр здравоохранения Шотландии Мари Тодд отметила, что "локдаун" во время пандемии привел к тому, что люди стали употреблять больше алкоголя.

"Хотя в целом употребление алкоголя в Шотландии в 2020 году сократилось, данные разных исследований показали, что те, кто употреблял много алкоголя до пандемии, вероятно, выпивали еще больше алкоголя во время локдауна", - добавила она.