Не менее трех человек пострадали при взрыве в пятиэтажном доме в Риме

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва во вторник утром в жилом пятиэтажном доме в районе Рима Торре Анджела. Как сообщает газета La Repubblica, после взрыва начался пожар, обрушились последний этаж и часть крыши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, причиной взрыва могла стать утечка газа. Пострадавшие были доставлены в больницу, спасатели ведут поисковые работы и эвакуируют жителей. Полиция перекрыла движение по улице у места происшествия.