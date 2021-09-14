Не менее трех человек пострадали при взрыве в пятиэтажном доме в Риме
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва во вторник утром в жилом пятиэтажном доме в районе Рима Торре Анджела. Как сообщает газета La Repubblica, после взрыва начался пожар, обрушились последний этаж и часть крыши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты, причиной взрыва могла стать утечка газа. Пострадавшие были доставлены в больницу, спасатели ведут поисковые работы и эвакуируют жителей. Полиция перекрыла движение по улице у места происшествия.
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