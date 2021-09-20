Из-за извержения вулкана на Канарах эвакуировали 5 тысяч человек

Около 5 тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов, которые расположены в районе извержения вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова). Это, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv, указано в сообщении, размещенном на странице гражданской гвардии королевства в Twitter.

Уточняется, что эвакуированные находятся на футбольном поле в Лос-Льянос-де-Аридане".

Воздушное пространство над островом пока остается открытым, аэропорт работает нормально, как уточняет ведомство.

Ранее Гражданская гвардия заявляла, что могут быть эвакуированы до 10 тысяч человек.

В воскресенье днем, 19 сентября, на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. До этого Национальный географический институт Испании зафиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма. Так, за неделю произошло свыше 25 тысяч подземных толчков. При этом самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтер – произошел в воскресенье.

В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия еще в 1971 году. В XX веке также извергался вулкан Сан-Хуан (в 1949 году).