Ирландии предсказали энергетический кризис

Комиссия по регулированию коммунальных предприятий Ирландии сообщила о потенциальной нехватке выработки мощностей электроэнергии в стране на ближайшие пять зимних периодов, пишет Bloomberg. Кризис может произойти из-за проблем с оборудованием и растущим спросом на энергию, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Существующее устаревшее оборудование, производящее электроэнергию для европейской страны, пытается справиться с ее растущим потреблением. При этом находящиеся в Ирландии центры обработки данных дополнительно стимулируют дальнейший рост спроса на энергию. Их количество за последний год увеличилось на 25 процентов. Компания EirGrid, государственный оператор по передаче электроэнергии в Ирландии, предсказала, что, если не будет предпринято никаких действий, страна столкнется с дефицитом мощности на 1850 мегаватт, которые потребуются в зимний период с 2024-го по 2025 год.

При этом в Ирландии уже восстановили работу двух газовых электростанций, что снизило краткосрочные риски кризиса из-за нехватки энергии. Однако их вырабатываемые мощности все еще остаются на низком уровне и не могут удовлетворить весь спрос.

Представители комиссии по регулированию коммунальных услуг страны заявили, что будут работать над программой увеличения мощностей для удовлетворения долгосрочных потребностей и снижения рисков. Меры, предлагаемые регулятором, включают приобретение временных аварийных генерирующих станций и продление срока эксплуатации старых генераторов.

Заявление Ирландии о возможном дефиците было сделано на фоне глобального энергетического кризиса, который поднял цены на газ и электроэнергию в Европе до рекордных значений. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее сообщил, что непростая ситуация в сфере энергетики продлится до конца предстоящей зимы.