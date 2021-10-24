40 тыс. человек вышли на манифестации во Франции

Европа 24 октября 2021 00:25 (UTC+04:00)
40 тыс. человек вышли на манифестации во Франции

Новая серия субботних манифестаций против санитарных пропусков и принудительной вакцинации собрала на улицах городов Франции 40 тыс. человек. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse, предает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности власти зафиксировали 171 акцию протеста по всей стране. В Париже прошло четыре марша, общая численность их участников составила 5 тыс. человек. В остальных городах цифры гораздо скромнее, самыми крупными стали акции с участием 1 тыс. человек в Мюлузе, 850 - в Кольмаре, 750 - в Страсбурге. В традиционно активном Марселе на этот раз насчитали лишь 200-300 демонстрантов, 600-700 - в Метце, 670 - в Нанте.

По данным властей, большинство акций прошли спокойно, лишь в некоторых городах требовалось вмешательство сил правопорядка, однако обошлось без пострадавших. Один человек был задержан в Лилле, однако обстоятельства инцидента не уточняются.

На прошлой неделе власти также сообщали о 40,6 тыс. демонстрантов по всей стране. В то же время близкое к антиналоговому движению "Желтые жилеты" сообщество "Желтое число" представило альтернативные данные, согласно которым на улицы выходило более 80 тыс. человек. Тем не менее официальные и неофициальные данные показывают стабильное снижение числа участников подобных протестов начиная с 7 августа, когда на пике протестной активности власти сообщали о 237 тыс. манифестантов по всей стране.

Принудительные меры

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить при вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, в случае перенесенного ковида или отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким пропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.

С 30 сентября такая мера распространяется и на подростков от 12 лет и старше. В среду Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в первом чтении законопроект, который среди прочего продлевает действие положения об обязательном предъявлении санитарных пропусков до 31 июля 2022 года.

Кроме того, люди продолжают выступать против обязательной вакцинации представителей медицинской отрасли и соцработников - это требование вступило в силу с 15 сентября. Также некоторые выражают недовольство рекомендацией властей вакцинировать подростков от 12 до 17 лет, хотя сейчас эта процедура для них не является обязательной.

Согласно последним данным властей, во Франции за последние семь дней средняя заболеваемость COVID-19 по стране выросла на 10,5% - сейчас она составляет примерно 4,5 тыс. случаев в сутки. С начала эпидемии было выявлено около 7,1 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 117 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Всего в стране проживает около 67 млн человек.

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