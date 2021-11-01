В Великобритании столкнулись два поезда (ОБНОВЛЕНО)

Два поезда столкнулись в воскресенье около города Солсбери. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир.

"В настоящий момент мы находимся на месте железнодорожной аварии между Андовером и Солсбери, в которую вовлечены два поезда. На месте находятся машины пожарной службы и службы скорой помощи", - отмечается в сообщении. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают следователи, которые выясняют причины произошедшего.

По информации телерадиовещательной корпорации BBC, в результате инцидента пострадали 13 человек, однако их травмы не расцениваются как серьезные.

Это уже второй железнодорожный инцидент в Великобритании в воскресенье. Ранее повалившееся дерево оборвало линии электропередачи, прервав железнодорожное сообщение между Лондоном и Глазго, где открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В результате сотни человек, которые должны были отправиться в Шотландию на конференцию, не смогли этого сделать.