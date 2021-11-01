В МИД ФРГ заявили, что Иран не предложил даты возобновления переговоров по ядерной сделке

Берлин призывает Тегеран перейти от слов к делу и возобновить в ноябре переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Иран перейти от слов к делу касательно его заявления о начале переговоров в ноябре", - сказал он. "Конкретной даты для возобновления переговоров Иран до сих пор не предложил. Поэтому, на наш взгляд, мяч сейчас находится на стороне Ирана", - подчеркнул Бургер.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США к договоренностям. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.