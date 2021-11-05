Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении приняла законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией коронавируса до июля 2022 года. Трансляция заседания велась на сайте парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За документ проголосовали 118 депутатов, 89 выступили против. Всего в заседании принимали участие 208 народных избранников. Теперь президент страны Эмманюэль Макрон должен подписать его в течение 15 дней или отправить на оценку в Конституционный совет.

Депутаты отвергли поправку представителей Сената (верхней палаты парламента) Франции, которые в частности настаивали на сокращенном сроке действия санитарных пропусков - до 28 февраля. В итоговой редакции законопроекта этот документ остается действительным на территории страны до 31 июля, однако его применение может варьироваться в зависимости от уровня вакцинации, заболеваемости и загруженности реанимаций в том или ином регионе. Кроме того, до 15 февраля правительство обязано отчитаться перед парламентом о принятых мерах и их влиянии на уровень заболеваемости по стране.

Отдельно в документе прописаны санкции за подделку санитарных пропусков или тестов на коронавирус: штраф до €75 тыс. до пяти лет тюремного заключения. Аналогичное наказание полагается и за заказ подделок. Передача своего QR-кода третьему лицу "в мошеннических целях" будет караться штрафом в €750.

Выход из переходного периода после режима чрезвычайной санитарной ситуации, который действует с конца мая этого года, также было решено продлить до 31 июля 2022 года. В течение этого периода премьер-министр своими декретами без согласования с парламентом может ограничивать перемещения по территории страны и работу общественных заведений, а также проведение массовых мероприятий, вводить ограничения на транспорте. Также данный период предусматривает возможное требование о предъявлении санитарного пропуска при въезде во Францию.

Для введения повторного режима самоизоляции или комендантского часа потребуется повторное согласование с парламентом нового закона о введении режима чрезвычайной санитарной ситуации. Новые дебаты потребуются и для продления переходного периода.

Также, согласно новому закону, директора среднеобразовательных учреждений до конца учебного года получат доступ к медицинским данным учащихся, касающимся в частности вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, а также потенциальных контактов с заразившимися. Ранее такие данные ученики должны были сообщать только школьному врачу.