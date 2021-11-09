Доверие инвесторов к экономике Германии в ноябре неожиданно выросло
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), передает Trend со ссылкой на Прайм.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения индикатора до 20 пунктов.
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