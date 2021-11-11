Глава германской разведслужбы заразился коронавирусом

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Бруно Каль заразился коронавирусом и ушел на домашний карантин. Об этом сообщила в четверг пресс-служба БНД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Каль ранее привился от коронавируса. "Учитывая все обстоятельства, он чувствует себя хорошо", - отметили в БНД. "Управление и принятие решений в БНД обеспечиваются в любое время", - заверили в ведомстве. 59-летний Каль руководит разведслужбой с 2016 года.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за последние сутки на 50 196, что стало новым максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября, когда за сутки выявили 39 676 случаев заражения.