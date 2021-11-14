Франция и США обсудили Украину и Иран

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Ле Дриан сообщил в субботу в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я провел сегодня вечером переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ситуацию в Украине в контексте нынешней напряженности", - написал Ле Дриан.

Он также отметил, что в ходе переговоров обсуждалась тема возобновления переговоров с Ираном.