В Германии будут контролировать QR-коды в транспорте

Правила пользования общественным транспортом со среды ужесточены в Германии. Доступ в поезда, метро и автобусы теперь предоставляется лишь тем, кто протестирован, привит или переболел COVID-19 и может предоставить соответствующий сертификат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn собирается проводить выборочный контроль в своих поездах. Как пишет агентство DPA, отвечать за это будут по всей стране 4,2 тыс. сотрудников. Если пассажир не сможет предъявить QR-код, то ему придется выйти на следующей станции и заплатить штраф, размер которого устанавливает каждая федеральная земля в отдельности. К примеру, премьер Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст хочет установить штраф на уровне €1 тыс.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 66 884, что стало новым максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 ноября, когда за сутки выявили 65 371 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 497 795 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за последние 24 часа в стране умерли 335 пациентов. Общее количество летальных исходов из-за коронавируса за все время пандемии в Германии достигло 99 768. Выздоровели 4 712 900 человек.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии стремительно растет. 18 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель заболеваемости, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.