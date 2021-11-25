В Словакии ввели локдаун и режим ЧС

Двухнедельный общенациональный локдаун и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сроком на 90 дней с четверга начали действовать в Словакии. В 5-ти миллионной республике второй день подряд фиксируется более 10 тыс. новых случаев заражения ковидом. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

В Словакии во вторник было выявлено 10 315 больных ковидом - рекордный показатель за период пандемии. В среду медики зарегистрировали 10 165 новых ковид-пациентов.

Страна по числу новых случаев заражения коронавирусом в пересчете на количество населения вышла на первое место в мире. В этой связи эпидемиологи особо приветствуют решение властей ввести общенациональный локдаун и восстановить режим ЧС, в условиях которого словаки жили с 1 октября 2020 года по 14 мая текущего года.

Власти запретили жителям республики покидать дома без уважительных причин. Ими могут быть только посещение ближайших аптек и торгующих товарами первой необходимости магазинов, поездки к врачам или ветеринарам с домашними животными, а также на работу в учреждения и компании, сотрудники которых не могут быть переведены на удаленный режим. Прогулки с собаками разрешены лишь на расстояние до 500 метров от места проживания. Между тем с 01:00 до 05:00 данные ограничения не действуют, что связано, в частности, с обеспечением бесперебойной работы служб снабжения промышленных и торговых предприятий. Исключение сделано для поездок на похороны, крестины и свадьбы.

В республике закрылись гостиницы, учреждения культуры и спортивно-развлекательные комплексы, введен запрет на проведение общественных мероприятий. Рестораны и кафе могут продавать еду и напитки исключительно навынос через специально оборудованное окно на улице. Открытыми в стране остаются банки, страховые компании, автосервисы, химчистки, обувные магазины, магазины хозяйственных товаров и зоомагазины.

Школы в республике пока также закрываться не будут. Это произойдет, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Жителям страны не запрещен выезд из Словакии.

Между тем с четверга в словацкие больницы с ковид-пациентами для помощи медикам направлены военнослужащие. Власти также обязали работодателей периодически проводить тесты на ковид среди непривитых сотрудников, которые не могут быть переведены на удаленный режим работы.