На востоке Австралии один человек погиб в результате наводнений

Один человек погиб в результате наводнений на восточном побережье Австралии, сотрудники экстренных и аварийных служб пытаются достать тело мужчины из автомобиля, смытого с дороги грязевым потоком. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в полиции, внедорожник, в котором находился только водитель, был смыт грязевым потоком с автодороги неподалеку от города Эмеральд, расположенного в 800 км к северо-западу от Брисбена. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства произошедшего.

Ливни обрушились на регион в начале текущей недели, всего за несколько дней выпало более 270 мм осадков. Уровень воды в реке Хантер и окрестных водоемах поднялся до 3,5 м, из-за чего жителям нескольких городов, расположенных вдоль ее русла, рекомендовали подготовиться к эвакуации, порядка 10 домов оказались в зоне затопления.

По данным национального метеобюро, мощный ливневый циклон накрыл все восточное побережье континента, для ряда районов штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предупреждения о наводнениях и штормах. В крупнейшем городе страны Сиднее затоплена часть улиц и автодорог в северо-западных районах. "В Новом Южном Уэльсе мы зафиксировали более 100 мм осадков за последние 48 часов. И хотя дожди станут менее обильными на выходных, наводнения продолжатся, и мы ожидаем значительный подъем уровня воды в реках", - сказал синоптик бюро Джонатан Хоу.