BioNTech ожидает первые результаты исследований нового штамма в ближайшие недели

Германская компания BioNTech, совместно с американской Pfizer разрабатывающая вакцину от коронавируса, в ближайшие недели ожидает первые результаты исследований нового штамма. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания начала исследование нового штамма коронавируса В.1.1.529, который "очевидно отличается от уже известных вариантов, поскольку он имеет дополнительные мутации в спайк-белке". Pfizer и BioNTech "не позднее чем через две недели" ожидают первых результатов исследований, которые покажут, эффективна ли защита их вакцины от нового штамма.

Впервые штамм B.1.1.529 был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения новым штаммом был зарегистрирован в Ботсване, вслед за этим несколько случаев были выявлены в ЮАР. Через несколько несколько дней один случай заражения был выявлен в Гонконге у мужчины, прибывшего из ЮАР.

По последним данным, в ЮАР новый вариант SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529 обнаружен у 77 человек, в Ботсване - у четверых. В пятницу о выявлении первого случая инфицирования новым штаммом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля. Речь идет о гражданине, вернувшемся из Малави. Израильские специалисты изучают анализы еще двух человек, также вернувшихся из-за рубежа.